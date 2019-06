Ο Λίνγκαρντ, το χαζό βίντεο από τις διακοπές και η οργή του Σόλσκιερ (vid)

Ο Λίνγκαρντ, με βίντεο που δημοσίευσε στα social media από τον ξέγνοιαστο και ελεύθερο χρόνο που περνάει στις καλοκαιρινές του διακοπές, απέδειξε πως δεν μπορεί με τέτοια συμπεριφορά να θεωρεί πως τιμά το μέγεθος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Με δωμάτιο ξενοδοχείου άνω – κάτω, με πολυτέλεια στο έπακρο και με έναν φίλο του να θεωρεί έξυπνο ν' αστειευτεί με ένα μαξιλάρι, ο ποδοσφαιριστής προκάλεσε τον εκνευρισμό του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ που θα μιλήσει σύντομα μαζί του για να τον προειδοποιήσει για το μέλλον.

Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει... βασιλικές διακοπές, αλλά το μόνο που έδειξε ήταν βουτιές από ένα σκάφος και δουλειά στο γυμναστήριο!

Rashford and Lingard.

Single handedly wiping the gloss off the once great Manchester United. pic.twitter.com/GEAsrUjloe

— Dave Ellis (@fullback03) June 20, 2019