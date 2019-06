Αυτή είναι η νέα μπάλα της Premier League (pic)

Η Nike έφτιαξε τη μπάλα Merlin, με ροζ λεπτομέρεια και αυτή είναι που θα παρουσιάζεται στην Premier League τη σεζόν 2019-2020, από τις αρχές του προσεχή Αυγούστου.

Το συγκεκριμένο σχέδιο έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για το αγγλικό πρωτάθλημα και δεν θα εμφανιστεί πουθενά αλλού στην Ευρώπη...

@nikefootball's new Merlin #PL ball has a bigger 'sweet spot' for ball striking

Read how new technology could mean more goals in 2019/20 https://t.co/V2tdEbDBwO pic.twitter.com/gwjHcnr9Zp

— Premier League (@premierleague) June 17, 2019