Ο Μάντισον της Λέστερ τιμά τη μνήμη μιας μικρής «μαχήτριας», φορώντας τα πιο όμορφα παπούτσια... (pics)

Ο διεθνής χαφ που ανήκει στη Λέστερ, είχε αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση με τη μικρή, που έδινε την πιο μεγάλη μάχη της ζωής της, όμως είχε καταφέρει να συναντήσει αρκετές φορές τον αγαπημένο της ποδοσφαιριστή αλλά και να τον συνοδεύσει στον αγωνιστικό χώρο πριν από παιχνίδια.

Η μικρούλα έχασε τη μάχη με τον θάνατο τον περασμένο Ιανουάριο, ο Μάντισον από την πρώτη στιγμή έδειξε πως την ξεχνάει, αφιερώνοντάς της τα γκολ του, όμως το φετινό καλοκαίρι, ετοίμασε και παπούτσια με την όψη της μικρής για να παίξει στο Euro U-21 της Ιταλίας!

The unbelievably special football boots I will be wearing during the European Championships for @England . My best friend always with me @SuperStrongSoph Thankyou so much for the surprise @pumafootball pic.twitter.com/XQp0qPb3zK

— James Maddison (@Madders10) June 16, 2019