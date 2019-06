Μαγικός Πίτερ Κράουτς, τραγούδησε ραπ και έπινε μπύρες στο CrouchFest! (vids)

Ο άλλοτε φορ των Λίβερπουλ και Στόουκ, διοργάνωσε το... CrouchFest κάνοντας ένα ιδιαίτερο Podcast και είχε τεράστια επιτυχία, με τον κόσμο ν' ανταποκρίνεται με το παραπάνω!

Ο Κράουτς τραγούδησε ραπ, έπινε μπύρες στη σκηνή, είχε κανονίσει ώστε να τραγουδήσει στο stage ο Λίαμ Γκάλαχερ, ενώ, έβαλε τον κόσμο να μαντέψει το Pin της κάρτας του προκειμένου να κεράσει από μια μπύρα τον κάθε παρόντα στην O2 Arena εκείνη τη στιγμή.

Επιπλέον, έδωσε το «παρών» και η τραγουδίστρια Όπερας, Κάθριν Τζένκινς, η οποία ερμήνευσε με τον δικό της τρόπο τον ύμνο του Champions League!