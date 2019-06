Εντυπωσιακό διαφημιστικό με τον κόσμο να κινείται... σε ρυθμούς Σαλάχ (vid)

Ο σούπερ σταρ της Λίβερπουλ, έπαιξε ξύλινο ποδοσφαιράκι και πανηγύρισε... στο ένα πόδι, όπως το έκανε όταν σκόραρε με την κόκκινη φανέλα, έκανε trend το μαλλί του αλλά και το βιβλίο που διαβάζει, ενώ, όταν αποκαλύφθηκε το μυστικό του ταλέντου του στη ζωγραφική, έκανε όλο τον κόσμο να φτιάχνει προτρέτα του!

Στο σποτ, ο Σαλάχ επισκέπτεται και την πασίγνωστη παμπ του Μέρσεϊσαϊντ, The Dovedale Towers...

This is fantastic. New @Mobil1 advert with Mohamed Salah. Via @2mo_ali pic.twitter.com/AR2LMUxxv9

— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) June 14, 2019