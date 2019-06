Μπολτ: «Ευχαρίστησα τον Στέρλινγκ που δεν άφησαν να πάρει πρωτάθλημα η Λίβερπουλ» (vid)

Ο Γιουσέιν Μπολτ είναι φανατικός οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα ώστε να παρακαλάει να μην πάρει πρωτάθλημα η Λίβερπουλ. Σε δηλώσεις του on camera, παραδέχτηκε ότι στο φετινό δραματικό φινάλε της Premier League, ήταν η πρώτη φορά που πανηγύριζε υπέρ της Σίτι και αποκάλυψε ότι τηλεφώνησε στον Στέρλινγκ, για να τον ευχαριστήσει που πήραν τον τίτλο εκείνοι και όχι οι Reds.

Ο θρυλικός Τζαμαϊκανός σπρίντερ πήρε θέση και υπέρ του Πολ Πογκμπά, εξηγώντας ότι είναι ένας απίστευτος παίκτης, που στη Γιουβέντους και την Εθνική Γαλλίας ήταν εκπληκτικός και ότι το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει στη Γιουνάιτεντ να τον πλαισιώσουν με καλούς παίκτες και να χτίσουν πάνω του την ομάδα.

Usain Bolt phoned Raheem Sterling to thank him for stopping Liverpool winning the Premier League pic.twitter.com/mAzu5zcU5p

— The Sun Football (@TheSunFootball) June 14, 2019