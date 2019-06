Πογκμπά: «Είχα μπλε μαλλί και νόμιζαν ότι ήθελα να νικήσει η Σίτι... » (vid)

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, ανοίχτηκε τρομερά σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Times και αναφέρθηκε στους επικριτές του και το θέμα με τα χρώματα που συχνά – πυκνά παρουσίαζε στο μαλλί του.

«Το μπλε το είχα κάνει για την εθνική ομάδα. Αλήθεια, δηλαδή, ο κόσμος ήταν δυνατόν να πιστέψει ότι θα το είχα κάνει για τη Σίτι και θα ήθελα να μας κερδίσει στο ντέρμπι; Και απάντησα με δυο γκολ σ' εκείνο το παιχνίδι. Το είχα χαρεί πάρα πολύ εκείνο το ματς. Ο κόσμος μπορεί να έχει την άποψή του και αυτό που κάνουμε εμείς είναι απλά να τη δεχόμαστε δίχως κάτι παραπάνω» είπε.

Όταν κλήθηκε να μιλήσει για τους ποδοσφαιριστές που έχει ξεχωρίσει στην καριέρα του, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μεγαλώνοντας πρότυπο ήταν ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο. Ο πιο δύσκολος αντίπαλος που έχω αντιμετωπίσει είναι ο Ενγκολό Καντέ, ενώ, οι καλύτεροι συμπαίκτες ήταν δυο, ένας από κάθε ομάδα στην οποία έπαιξα. Ο Πίρλο στη Γιουβέντους και ο Πολ Σκόουλς στη Γιουνάιτεντ».

Pogba: “The blue haircut? It was for the national team. What did people think? That I wanted City to win? I scored two goals and I was really happy City didn’t win against us. People have their own judgement and have you have to accept this.” #mufc [Times] pic.twitter.com/6qJtIqDw0C

— United Xtra (@utdxtra) June 11, 2019