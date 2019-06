Ο Ελ Γκαζί έστειλε την Άστον Βίλα στην Premier κι εκείνη τoν αγόρασε!

Ο Ολλανδός επιθετικός αγωνίστηκε την περασμένη αγωνιστική περίοδο με τη μορφή δανεισμού στους «χωριάτες», ξεχώρισε, σκόραρε με κεφαλιά το πρώτο από τα δυο γκολ της ομάδας των Ντιν Σμιθ και Τζον Τέρι στον τελικό των playoffs ανόδου και θα βρεθεί κανονικά στην Premier League.

Η Άστον Βίλα αποφάσισε να δώσει τα 8 εκατ.ευρώ στη Λιλ για να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του ποδοσφαιριστή και ο 24χρονος άσος υπέγραψε συμβόλαιο τεσσάρων ετών για να παραμείνει «χωριάτης».

We can now look forward to much more of this on a permanent basis. #AVFC pic.twitter.com/RGhxkGAPmn

— Aston Villa (@AVFCOfficial) June 10, 2019