Έναν χρόνο μετά τη μάχη με τον καρκίνο, ο Χοσέ Ενρίκε έπαιξε ξανά ποδόσφαιρο! (pic & vid)

Ο άλλοτε φουλ μπακ των «κόκκινων» του Μέρσεϊσαϊντ, τέτοιες μέρες πριν από μόλις έναν χρόνο έδινε τη μεγάλη του μάχη με την επάρατη νόσο.

Ένας όγκος που εντοπίστηκε πίσω από το αριστερό του μάτι, επηρέαζε άμεσα τον εγκέφαλο και την σπονδυλική του στήλη και η περίπτωσή του ήταν τέτοια που η ιατρική συναντά μια φορά στο εκατομμύριο!

«Ήταν τεράστιο σοκ γιατί φοβάσαι ότι θα πεθάνεις άμεσα. Ρωτάς πόσος χρόνος σου μένει. Είχα σοκαριστεί γιατί σκεφτόμουν “είμαι 32 ετών και ήμουν πάντοτε υγιής, πως γίνεται;”» δήλωνε σε παλαιότερη συνέντευξή του ο Χοσέ Ενρίκε που μαζί με τη σύζυγό του έδωσαν τη μάχη τους δίχως να το αντιληφθεί κανείς και μίλησαν ανοιχτά για τη μεγάλη περιπέτεια, όταν πλέον όλα είχαν πάει καλά και ο Ισπανός είχε αναδειχθεί νικητής κόντρα στον καρκίνο.

Έχοντας περάσει ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν μπορούσε ούτε να σηκωθεί από το κρεβάτι, κοιμόταν με παυσίπονα και αδυνατούσε να κάνει ακόμα και τα πιο βασικά πράγματα για την καθημερινότητά του, ο Χοσέ Ενρίκε έβαλε τα εξάταπα και έπαιξε ποδόσφαιρο στο Χονγκ – Κονγκ, στο φιλικό ματς των παλαιμάχων της Λίβερπουλ με τη Μπορούσια Ντόρτμουντ.

«Απίστευτο συναίσθημα να φοράς ξανά αυτή τη φανέλα. Δεν μπορώ να πιστέψω πως πριν από έναν χρόνο έδινα μάχη για να κρατηθώ ζωντανός και τώρα φοράω ξανά την κόκκινη φανέλα και παίζω για τον καλύτερο σύλλογο στον κόσμο. Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξη...» ήταν τα λόγια του για το ματς με τους Βεστφαλούς...

"It's amazing to have this feeling back."@Jesanchez3 has arrived in Hong Kong and is looking forward to tomorrow's Legends clash with @BlackYellow.

— Liverpool FC (@LFC) June 7, 2019