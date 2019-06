Παντρεύτηκε ο Οζίλ με μάρτυρα τον Ερντογάν (pic & vid)

Στις όχθες του Βοσπόρου, ο σταρ της Άρσεναλ γιόρτασε την ένωσή του με την Γκιουλσέ και μάρτυρας ήταν ο Ταγίπ Ερντογάν. Αλλωστε, ο Οζίλ δεν έκρυψε ποτέ τη συμπάθειά του για τον Τούρκο Πρόεδρο. Αξίζει να σημειώσουμε, πως ο Γερμανός μέσος επικρίθηκε δριμύτητα επειδή φωτογραφήθηκε να χαρίζει μια φανέλα του στον Ερντογάν, ενώ μετά την αποτυχία της Εθνικής Γερμανίας στο Μουντιάλ, αποχώρησε, κατηγορώντας τη γερμανική Ομοσπονδία για ρατσισμό.

German soccer star and Arsenal midfielder Mesut Ozil married his longtime fiancee Amina Gulse in Istanbul, Turkey on Friday, June 7. Turkish President Recep Tayyip Erdogan was among the guests. pic.twitter.com/KpBdzjJ2iS

— The Voice of America (@VOANews) June 7, 2019