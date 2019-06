Ανακοίνωσε Χότα η Άστον Βίλα!

Η Άστον Βίλα ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου μεσοεπιθετικού, Χότα, από την Μπέρμιγχαμ μέχρι το καλοκαίρι του 2021. Ο Χότα έχει αγωνιστεί σε Θέλτα, Ρεάλ Μαδρίτης Β', Εϊμπάρ, Μπρέντφορντ, ενώ το deal με τη μισητή αντίπαλο έφτασε τα 3 εκατ. λίρες. «Ανυπομονώ να παίξω στην Premier League με τη Βίλα» τόνισε ο Ισπανός.

"I can't wait to be in the #PL with this club." @KingJota speaks for the first time as an #AVFC player.#PartOfThePride pic.twitter.com/QZPyUsstSC

Aston Villa (@AVFCOfficial) June 5, 2019