Οι νέες φανέλες της Γουέστ Χαμ με έμπνευση από το '80 (vid)

Τα «σφυριά», διαφοροποίησαν κάπως το σχέδιο και τα χρώματα της φανέλας με την οποία οι Μπίλι Μποντς και Τρέβορ Μπρούκινγκ κατάφεραν να οδηγήσουν την ομάδα μέχρι το «Γουέμπλεϊ» όπου και σημειώθηκε η σπουδαία νίκη (1-0) απέναντι στην Άρσεναλ.

Η χρονολογία 1980, υπάρχει στο σημείο του αυχένα στη νέα εμφάνιση της Γουέστ Χαμ ως ένας μικρός φόρος τιμής σ' εκείνο τον θρίαμβο.

Introducing our new 2019/20 Home and Away kits

Inspired by the Class of '80.#ThenNowForever pic.twitter.com/JupzTnW3YQ

— West Ham United (@WestHamUtd) May 30, 2019