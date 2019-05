Ο Καντέ μετακόμισε στην Αγγλία και... παίρνει τίτλο κάθε χρόνο!

Το καλύτερο παιδί του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο πιο χαμογελαστός άνθρωπος που μπορεί να βρει κανείς στο χώρο, αξίζει και με το παραπάνω όλες τις επιτυχίες που έχει πλέον γευτεί στην καριέρα του.

Πριν από τέσσερα χρόνια αποφάσιζε ν' αφήσει την πατρίδα του και να παίξει στην Premier League με τη Λέστερ και πραγματικά τίποτα δεν μπορούσε να τον προετοιμάσει για όσα έχει καταφέρει!

Πήρε δυο φορές την Premier League σε διαδοχικές αγωνιστικές περιόδους με διαφορετικές ομάδες.

Έχει αναδειχθεί κορυφαίος ποδοσφαιριστής της χρονιάς από την Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών.

Έχει συμπεριληφθεί στους υποψήφιους για τη Χρυσή Μπάλα.

Πήρε το Κύπελλο Αγγλίας το 2018, το ίδιο καλοκαίρι αναρριχήθηκε στην κορυφή του κόσμου με την εθνική ομάδα της Γαλλίας και φέτος κατέκτησε το Europa League στον τελικό του Μπακού.

Κάθε χρόνο, από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του σε αγγλικό έδαφος, κατακτά και από ένα τρόπαιο!

The rise of N'Golo Kanté:

2012: Plays in Ligue 2

2013: Plays in Ligue 1

2015: Moves to PL

2016: Wins PL

2016: EURO 2016 Finalist

2017: Wins PL

2018: Wins FA Cup

2018: Wins World Cup

2018: New contract

2019: Wins Europa League pic.twitter.com/t7Ig4JMioi

— FootballFunnys (@FootballFunnnys) May 30, 2019