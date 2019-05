Τσέλσι: Μετά τον Μουρίνιο, μόνο ο Σάρι! (pic)

Με τον Μαουρίτσιο Σάρι στο τιμόνι της, η Τσέλσι πανηγύρισε 39 νίκες σε όλες τις διοργανώσεις!

Ο μόνος προπονητής που κατάφερε να φύγει από το γήπεδο περισσότερες φορές με το χαμόγελο στα χείλη είναι ο Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός τη σεζόν 2004-2005 είχε 42 νίκες έχοντας στα χέρια του τα ηνία των Λονδρέζων.

39 - Maurizio Sarri won 39 matches in all competitions for Chelsea this season - the only manager to ever win more in his first season in charge of Chelsea was José Mourinho in the 2004-05 (42 wins). Special. pic.twitter.com/7ptpNog0RC

