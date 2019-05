Ο Κλοπ βλέπει παιδικές φωτογραφίες των παικτών του και ξεκαρδίζεται! (vid)

Ο «Kloppo» είχε να κάνει ένα σχόλιο για καθέναν από τους παίκτες του, τους οποίους βέβαια έπρεπε να μαντέψει βλέποντας απλά φωτογραφίες τους από πολύ μικρή ηλικία.

«Το πιο έξυπνο κόρνερ στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου» είπε για τον Αλεξάντερ – Άρνολντ, παραδέχθηκε πως δεν χρησιμοποιεί τον Σακίρι όσο θα μπορούσε να το έχει κάνει, χαρακτήρισε world-class αμυντικό τον Φαν Ντάικ, ενώ εξήρε τον ηγετικό χαρακτήρα του Τζέιμς Μίλνερ.

Πάντως, όταν είδε τις φωτογραφίες του Ολλανδού αμυντικού και του Άγγλου χαφ, γέλασε δυνατά!

Klopp on Shaqiri: “I know people don’t think I play him often enough, he thinks probably the same.”

