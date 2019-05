Ο Γκρίλις έπαιξε στον τελικό με... ξεσκισμένα, αλλά γούρικα παπούτσια (vid)

Ο αρχηγός των «χωριατών» εμφανίστηκε στον μεγάλο τελικό των playoffs ανόδου της Championship με ποδοσφαιρικά παπούτσια τα οποία πραγματικά ήταν έτοιμα για πέταμα, αλλά τον είχαν κάνει προκατειλημμένο.

Από τη μέρα που επέστρεψε από έναν μακροχρόνιο τραυματισμό, φορούσε αυτά και όλα του πήγαν... πρίμα. Έτσι, τα χρησιμοποίησε και στον τελικό των playoffs ανόδου και του βγήκε σε καλό, εξηγώντας λίγο αργότερα στην κάμερα του SkySports:

To all the doting soccer parents: Next time you hear begging for new boots—even though the old still fit—just show your kids this video of the boots that got Jack Grealish to the Prem. pic.twitter.com/usGGWqmXpY

@JackGrealish1 during today’s @SkyBetChamp Play-Off Final.

➡ Right boot ripped apart

⬅ Left boot in pieces

“I came back from injury and the boots were like this. I got a few goals and I got a few assists and thought these were my lucky boots, I had to keep them!" pic.twitter.com/le2e9DPfGR

