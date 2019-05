Ο Σταμ ακόμα τους... ξαπλώνει όλους! (vid)

Ο Σταμ μπορεί να μεγάλωσε, όμως παραμένει το ίδιο... κτήνος στον αγωνιστικό χώρο. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του ’99 αντιμετώπισε σε φιλικό στην Αγγλία την αντίστοιχη ομάδα της Μπάγερν με αφορμή τον απίθανο τελικό της Βαρκελώνης και μία φάση αρκεί για να δούμε τι μπορεί να κάνει ακόμη και τώρα ο Σταμ, που σε λίγες ημέρες θα αναλάβει και επίσημα την τεχνική ηγεσία της Φέγενοορντ.

Jaap Stam: De Rots van Kampen, The Dutch Destroyer, The Beast en The Bald Slayer. #treble99 #mufc #jaapstam pic.twitter.com/wUt7vvLArs

— Guus Hetterscheid (@guush) May 26, 2019