Ο Τομ Χανκς θέλει να δει την Άστον Βίλα στην Premier League! (pic)

Ίντερ - Έμπολι με πριμ 5%*, ακόμα καλύτερες αποδόσεις και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Ο δημοφιλής Χολιγουντιανός ηθοποιός που έχει σπίτι στην Αντίπαρο και λατρεύει την Ελλάδα λόγω και ενός μέρους της καταγωγής της συζύγου του, είναι φανατικός υποστηρικτής των «χωριατών».

Το απόγευμα της Δευτέρας η ομάδας των Ντιν Σμιθ και Τζον Τέρι θα διεκδικήσει στο «Γουέμπλεϊ» την τελευταία θέση για την Premier League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου και η αγωνία του Τομ Χανκς κορυφώνεται!

«Τη Δευτέρα, το αίμα μου θα τρέχει σε μωβ και μπλε χρώμα για την Άστον Βίλα. Ένα ματς για να επιστρέψουμε στην Premier League. Πάμε Βίλα!» έγραψε στα social media.

On Monday I will bleed claret and blue for Aston Villa. One match away for a return to the Premier League. Up the Villa! Hanx

— Tom Hanks (@tomhanks) May 25, 2019