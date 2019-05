Στη League 1 η Τρανμίρ με γκολ στο 119'! (vid)

Πέρσι, μέσα από τη διαδικασία των πλέι οφ πήρε το εισιτήριο για τη League 2! Ιδιο... πανηγυρικό σκηνικό και φέτος, με την Τρανμίρ να κερδίζει 1-0 την Νιούπορτ στον τελικό των πλέι οφ και να παίρνει το εισιτήριο για τη League 1! Η αποβολή του Ο'Μπράιεν στο 89ο λεπτό έβαλε τα δύσκολα για τους Exiles, αφού στην παράταση η κόπωση έκανε την εμφάνισή της. Η Τρανμίρ πίεσε ασφυκτικά και στο 119΄ ο Κόνορ Τζένινγκς πέτυχε το γκολ της λύτρωσης.

