Με οπτικοακουστικό υλικό... από την εξέδρα στο «Καμπ Νόου» η παρουσίαση της φανέλας της Γιουνάιτεντ! (vid)

Οι Άγγλοι στις εξέδρες, αρκετά πιο χαλαροί μετά την ισοφάριση, ετοιμάζονται γι' ακόμα ένα κόρνερ των παικτών του Φέργκιουσον.

Το ρολόι δείχνει το 93ο λεπτό του μεγάλου τελικού του «Καμπ Νόου» απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου, την 26η Μαΐου του 1999.

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ σχολιάζει εκείνες τις στιγμές...

Η νέα φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που έχει αποκαλυφθεί εδώ και μερικές μέρες, παρουσιάστηκε με ανατριχιαστικό βίντεο από την Adidas...

