Ολόκληρη η φάρσα της Σίτι με το ψεύτικο τρόπαιο της Premier League (vid)

Πριν από το parade στους δρόμους της πόλης του Μάντσεστερ με το ανοιχτό λεωφορείο και την φιέστα, ορισμένοι πολύ τυχεροί οπαδοί της ομάδας που είχαν γενέθλια τη Δευτέρα, γνώρισαν από κοντά τους Ντε Μπρόινε και Αγουέρο στο προπονητικό κέντρο των «πολιτών».

Εκεί, μπορούσαν να βγάλουν φωτογραφίες με το τρόπαιο του πρωταθλήματος και οι δυο ποδοσφαιριστές, καθώς πόζαραν και τραγουδούσαν το γνωστό «Campeones, Campeones», έσπρωξαν το τρόπαιο προς τα πίσω.

Αυτό έπεσε από ύψος και έσπασε, με τον κόσμο να μην πιστεύει στα μάτια του και να τρομοκρατείται βλέποντας τα θρυμματισμένα κομμάτια στο έδαφος...

Πολύ γρήγορα, πάντως, αποκαλύφθηκε η φάρσα και παρουσιάστηκε το αυθεντικό Κύπελλο!

After SHOCKING FOOTAGE emerged of a broken @premierleague trophy yesterday, we thought it time we put the record straight...

#mancity pic.twitter.com/cq13j7rrjY

— Manchester City (@ManCity) May 21, 2019