Κομπανί: «Μετά το γκολ με τη Λέστερ κατάλαβα πως ήταν ώρα να φύγω...» (vid)

Ο Βέλγος αμυντικός με το πρώτο του σουτ εκτός περιοχής έπειτα από το 2013, είχε καταφέρει να χαρίσει τρομερή νίκη στους «πολίτες» με το 1-0 επί της Λέστερ στο Etihad, για να πάει η ομάδα στο Μπράιτον την τελευταία αγωνιστική και να εξασφαλίσει το δεύτερο διαδοχικό πρωτάθλημα.

«Έπειτα από εκείνο το γκολ, ήξερα ότι είχε τελειώσει για εμένα. Ήξερα ότι δεν γινόταν να κάνω κάτι καλύτερο και ήταν ο καλύτερος τρόπος για ν' αποχαιρετήσω την ομάδα. Αισθάνομαι πως η ομάδα είναι απόλυτα έτοιμη να πετύχει ακόμα περισσότερα. Εγώ έχω κάνει τα πάντα, πραγματικά δεν έχω τίποτα άλλο να δώσω στη Σίτι, τα έχω δώσει όλα...» είπε ο Κομπανί για να πάρει το λόγο και ο Πεπ Γκουαρδιόλα, λέγοντας:

«Ο Βινσέν θα μας λείψει πάρα πολύ. Είναι όμως εκπληκτικός ο τρόπος με τον οποίο αποχωρεί έπειτα από αυτή τη σεζόν. Θα τον ξαναδούμε αργά ή γρήγορα, όμως νομίζω ότι ήταν ο τέλειος τρόπος για τον αποχαιρετισμό».

Vincent Kompany says he knew it was time to leave Man City after THAT Leicester goal pic.twitter.com/1w92CwN0YK

— ESPN FC (@ESPNFC) May 20, 2019