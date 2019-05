Ο Σαλάχ δεν βολεύεται στα αναπαυτικά καθίσματα και... κοιμάται στο πάτωμα του αεροπλάνου! (vid)

«Ακόμα και ο Αιγύπτιος βασιλιάς μερικές φορές πρέπει να κοιμάται...» έγραψε ο Άλεξ Όξλεϊντ Τσάμπερλεϊν στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αποτυπώνοντας τις στιγμές του Μοχάμεντ Σαλάχ στο ταξίδι των «κόκκινων» προς τη Μαρμπέγια.

Εκεί θα παραμείνει για λίγες μέρες η Λίβερπουλ για προπονήσεις σε πιο ζεστό κλίμα από αυτό του Μέρσεϊσαϊντ ενόψει του τελικού του Champions League την 1η Ιουνίου στη Μαδρίτη.

Ο «Φαραώ» πήρε ένα σεντόνι, βρήκε κι ένα μαξιλάρι και... έπεσε στο πάτωμα να κοιμηθεί. Ισιώνει η πλάτη μάλλον έτσι...

Salah sleeping like a baby on the flight to Marbella.

IG/alexoxchamberlainpic.twitter.com/oWeJdxUYAt

— Football Vines (@FootballVines) May 20, 2019