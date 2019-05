Ο Πότερ στον πάγκο της Μπράιτον!

Η Σουόνσι προσέφερε νέο συμβόλαιο στον Πότερ σε μια προσπάθεια να τον κρατήσει στην Ουαλία, αλλά η προοπτική της Premier League έπεισε τον νεαρό τεχνικό να δεχθεί την πρόταση της Μπράιτον. Ο Κρις Χάτον αποτέλεσε παρελθόν από τους «Γλάρους», οι οποίοι κινήθηκαν άμεσα και συμφώνησαν με τον πρώην κόουτς της Εστερσουντ. Ο Πότερ οδήγησε τη Σουόνσι στη 10η θέση της Championship και παρά τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα η ομάδα του έπαιξε ελκυστικό ποδόσφαιρο.

The club are delighted to announce the appointment of Graham Potter as the new head coach of the football club.





