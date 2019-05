Γκουαρδιόλα σε δημοσιογράφο: «Με κατηγορείς για χρηματισμό;»! (vid)

Λίγη ώρα μετά το φινάλε του τελικού του Κυπέλλου Αγγλίας και το ιστορικό 6-0 της Μάντσεστερ Σίτι επί της Γουότφορντ, ο Πεπ Γκουαρδιόλα δέχθηκε μια ερώτηση που τον έκανε έξω φρενών.

Τη στιγμή που άπαντες ασχολούνταν με το μοναδικό επίτευγμα των «πολιτών» που κατέκτησαν όλους τους εγχώριους τίτλους σε μια εξέλιξη που ποτέ ξανά δεν είχε αντικρίσει το αγγλικό ποδόσφαιρο, ο δημοσιογράφος Ρομπ Χάρις είχε να κάνει στον Καταλανό μια πολύ διαφορετική ερώτηση...

Το θέμα, ήταν το Financial Fair Play και όσα βγήκαν στην επιφάνεια και από τον Ρομπέρτο Μαντσίνι περί χρημάτων που είχε λάβει από τους Άραβες ιδιοκτήτες της ομάδας.

Τότε, ο Γκουαρδιόλα έγινε έξαλλος κι έδωσε την απάντησή του: «Καταλαβαίνεις τι με ρωτάς; Αξίζω μια τέτοια ερώτηση έπειτα από αυτό που κάναμε σήμερα; Τη μέρα που πήραμε το τρεμπλ με ρωτάς αν πήρα χρήματα για διαφορετική κατάσταση; Με κατηγορείς για χρηματισμό; Ότι πήρα χρήματα για διαφορετικό λόγο;»...

