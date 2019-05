Μάντσεστερ Σίτι: Ο Στέρλινγκ έχει κάνει χατ τρικ στον τελικό και ο “θεόμουρλος” Πεπ του δίνει οδηγίες (vid)

Δεν σταματάει να δίνει οδηγίες ποτέ. Ακόμα και στον ύπνο του, είναι σίγουρο πλέον αυτό. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα επιδεικνυέι για ακόμα μία φορά την προπονητική “παράνοια” που τον διακατέχει, έχοντας τον Ραχίμ Στέρλινγκ μπροστά του να του φωνάζει και να του δίνει οδηγίες για όσα έκανε λάθος λίγο νωρίτερα στον τελικό του FA Cup. Η λεπτομέρεια; Η Μάντσεστερ Σίτι έχει κάνει ρεκόρ με το 6-0 επί της Γουότφορντ και ο Αγγλος επιθετικός έχει σημειώσει χατ τρικ.

This sums Pep Guardiola up

Raheem Sterling has just scored a hat-trick in a 6-0 FA Cup Final win to complete a domestic treble...

And he still gets a passionate lecture from his boss. Relentless pursuit of excellence. pic.twitter.com/shKIOIAjie

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 18, 2019