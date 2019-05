Ο Λάμπαρντ και οι παίκτες του ήπιαν... 209 μπύρες! (pic)

Τα «κριάρια» πήραν επιβλητική νίκη με σκορ 4-2 το βράδυ της Τετάρτης στο «Έλαντ Ρόουντ», ανατρέποντας την εις βάρος τους κατάσταση απέναντι στη Λιντς με το 1-0 της ομάδας του Μαρσέλο Μπιέλσα από το πρώτο παιχνίδι.

Στο πάρτι που έκαναν σε μπαρ το ίδιο βράδυ για να πανηγυρίσουν την μεγάλη πρόκριση στον τελικό του «Γουέμπλεϊ», απέναντι στην Άστον Βίλα των Ντιν Σμιθ και Τζον Τέρι την 27η του μηνός, ο λογαριασμός έγραψε 3.500 ευρώ.

Ο Λάμπαρντ και οι παίκτες του, ήπιαν 209 μπύρες και 75 Jagermeisters!

Αυτά τα λίγα μωρέ...

Lampard's bar bill last night, looks like they had a good night.

75 Jagers

#dcfc #dcfcfans pic.twitter.com/vi4uP0WJlP

— Paul Mottershead (@PaulMotto) May 16, 2019