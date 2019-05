Το πιο όμορφο βίντεο με τον πιτσιρικά που φιλάει τον Αγουέρο! (vid)

Ο Νόκαερτ, που έχει μιλήσει για τις δυσκολίες που πέρασε στη ζωή του και την κατάθλιψη με την οποία έπρεπε να παλέψει όταν έχασε τον πατέρα του και η σύζυγός του τον άφησε, είχε τη χαρά να μπορεί να πάρει στο γήπεδο τον μικρούλη γιο του, στην τελευταία αγωνιστική της Premier League.

Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης στο Amex, όπου η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε το δεύτερο διαδοχικό πρωτάθλημα με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, ο μπόμπιρας του Νόκαερτ πλησίασε και έδωσε ένα φιλί στον Σέρχιο Αγουέρο.

Φυσικά το χάρηκε και ο ποδοσφαιριστής, αλλά το χαμόγελο του πιτσιρίκου που συνάντησε έστω για λίγο ένα από τα ινδάλματά του, είναι από αυτά τα ανεκτίμητα που χαρίζει το ποδόσφαιρο...

When you see your idol pic.twitter.com/dMhYaD5Rl5

