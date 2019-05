Η νέα φανέλα της Γιουνάιτεντ είναι φόρος τιμής στο τρεμπλ του '99 (pics)

Οι «κόκκινοι διάβολοι» αποφάσισαν ν' αποδώσουν έναν φόρο τιμής στο επικό τρεμπλ που κατέκτησαν πριν από 20 χρόνια, ενόψει και του μεγάλου reunion που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του μήνα στο «Ολντ Τράφορντ» με τους 22 ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στον τελικό του Champions League με τη Μπάγερν Μονάχου, στη Βαρκελώνη!

Στη νέα φανέλα της Γιουνάιτεντ, υπάρχουν στα δυο μανίκια οι αριθμοί 90' + 1' και 90' + 3' που υποδηλώνουν τα λεπτά στα οποία επιτεύχθηκαν τα γκολ των Σέριγχαμ και Σόλσκιερ στον τελικό με τους Βαυαρούς, ενώ, υπάρχουν ακόμα οι ημερομηνίες, τα γήπεδα και οι αντίπαλοι κόντρα στους οποίους επιβεβαιώθηκε η κατάκτηση τόσο του ευρωπαϊκού τροπαίου, όσο και του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Αγγλίας.

Μάλιστα, η εμφάνιση του τερματοφύλακα σε μωβ απόχρωση είναι ίδια με αυτή που φορούσε πριν από 20 χρόνια ο Πέτερ Σμάιχελ κάτω απ' τα δοκάρια της ομάδας...

Manchester United have unveiled their 2019-20 @adidasfootball Home Kit which celebrates the 20th anniversary of their 1999 treble success... pic.twitter.com/XmAatnaLeP

