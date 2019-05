Νέος απίθανος διάλογος Εβρά - Μπερμπάτοφ: «Είσαι 65 χρονών, δεν ακους το κινητό»! (vid)

Ο Γάλλος μπακ και ο Βούλγαρος παλαίμαχος επιθετικός που είχε περάσει και από τον ΠΑΟΚ, συνομίλησαν σε live βίντεο στα social media και ο Εβρά εξέφρασε γι' ακόμα μια φορά παράπονο για το «κράξιμο» που δέχθηκε από τον «Μπέρμπα».

«Γιατί λες ότι είμαι 45 χρονών;» είπε ο Γάλλος, για να πάρει την απάντηση: «Είσαι γαμ$#%@ 65 χρονών! Δεν ακους ποτέ το κινητό σου»!

Evra: “Why are you saying I’m 45?”

Berbatov: “You’re fu**ing 65 bro. Listen to the messages on your phone!”

Evra: “Why do you have to kill me? I love you!”

These guys @Evra #mufc pic.twitter.com/2wtpFgv22k

— United Xtra (@utdxtra) May 15, 2019