Ξανά κορυφαίος προπονητής της Premier ο Γκουαρδιόλα (vid)

Ο Καταλανός τεχνικός, είναι ο άνθρωπος που έχει καταφέρει να παρουσιάσει μια από τις καλύτερες ομάδες που έχει δει το αγγλικό ποδόσφαιρο και ο κόσμος, στα χρονικά.

Με 98 βαθμούς και τη δεύτερη καλύτερη συγκομιδή ever πίσω από τους 100... της ομάδας του, την περσινή σεζόν, ο Πεπ Γκουαρδιόλα οδήγησε τη Σίτι σε ακόμα ένα πρωτάθλημα και το πρώτο back-to-back στην Premier μετά από μια δεκαετία.

Έτσι, ήταν φυσιολογικό να παραλάβει και το βραβείο του κορυφαίου κόουτς της σεζόν, το οποίο είχε κατακτήσει και για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018.

Congratulations Pep Guardiola, @BarclaysFooty Manager of the Season for a magnificent 2018/19 #PL campaign pic.twitter.com/imh3efzZE8

