Ο μοναχικός Σον, διασκέδαζε τα παιδιά των συμπαικτών του στην Τότεναμ... (vid)

Με την ολοκλήρωση της σεζόν και τα «σπιρούνια» να κλείνουν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις με το 2-2 απέναντι στα «ζαχαρωτά», οι ποδοσφαιριστές και τα μέλη του επιτελείου της ομάδας πήραν όλοι τα παιδιά και τις συντρόφους τους και πέρασαν λίγες στιγμές στον αγωνιστικό χώρο του νέου γηπέδου, μπροστά στους οπαδούς.

Ο Σον, ήταν ολομόναχος. Βέβαια, έχει εξαιρετική σχέση με τους συμπαίκτες του και έπαιζε με όλα τα παιδιά, φανερώνοντας τον τρομερό χαρακτήρα του και τη φήμη που τον συνοδεύει και τον θέλει να είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά της Premier League.

Παρ' όλα αυτά, εκείνος, ήταν ολομόναχος. Δεν έδειχνε να τον ενοχλεί, αλλά ποιος μπορεί να μπει στο μυαλό του εκείνες τις στιγμές;

Η οικογένειά του ήταν στη Νότια Κορεά, ενώ, ο ίδιος, δεν έχει ούτε σύντροφο, ούτε παιδιά.

«Ο πατέρας μου, μου έχει πει ότι για όλα υπάρχει χρόνος. Μου είπε πως όταν αποκτήσω γυναίκα και παιδιά, το ποδόσφαιρο θα πάψει να είναι η προτεραιότητά μου. Και αυτή τη στιγμή, θέλω το ποδόσφαιρο είναι η προτεραιότητά μου, οπότε τα υπόλοιπα θα έρθουν αργότερα στη ζωή μου...» είχε δηλώσει παλαιότερα και αυτό μάλλον αποτυπώθηκε...

This is why Heung Min Son is one of the most liked footballers in the world.

Priceless moment for these youngsters. pic.twitter.com/GsgnzhwhIL

— EPL Bible (@EPLBible) May 14, 2019