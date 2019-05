Στη Βοστόνη για φιλικό η Τσέλσι (pics & vids)

Οι «μπλε» του Λονδίνου ταξίδεψαν στις ΗΠΑ για ένα συμφωνημένο post season φιλικό παιχνίδι και προπονήθηκαν στο γήπεδο του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ!

Παρά τη βροχή, που... θύμισε σε όλους την Αγγλία, αρκετός κόσμος περίμενε για μια φωτογραφία κι ένα αυτόγραφο και φυσικά οι παίκτες του Σάρι δεν τους χάλασαν το χατήρι.

Σε τρομερή διάθεση και ο Εντέν Αζάρ παρά το γεγονός πως μετά το ματς με τη Λέστερ αναφέρθηκε στην απόφαση που έχει πάρει για το μέλλον του και τη σχετική ενημέρωση προς τη διοίκηση της Τσέλσι, φουντώνοντας τα σενάρια για τη Ρεάλ Μαδρίτης...

Thanks to all the fans who braved the rain to watch the Blues train at @Harvard this evening! #CFCinBoston pic.twitter.com/4f2uj7I7bW

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 13, 2019