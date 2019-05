Ο πιτσιρικάς οπαδός της Γουλβς, έλεγε στον κόσμο της Λίβερπουλ να βάλει τα κλάματα! (pics)

Ο φωτογραφικός φακός «έπιασε» τον πιτσιρίκο που έκανε το ταξίδι στο Μέρσεϊσαϊντ για να στηρίξει την αγαπημένη του Γουλβς, ωστόσο, δεν τον ενδιέφερε καθόλου το φινάλε της φετινής σεζόν και το θρίλερ στην κορυφή.

Σήκωνε τα δάχτυλά του, έδειχνε στους οπαδούς της Λίβερπουλ το σκορ στο Amex και τους έλεγε να βάλουν τα κλάματα γι' ακόμα έναν χαμένο τίτλο...

This @Wolves fan letting @LFC fans know the score in the @ManCity game pic.twitter.com/CXZQJnCbOn

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) May 12, 2019