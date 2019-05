Ο ΛεΜπρον αποθέωσε τους οπαδούς της Λίβερπουλ! (pic)

Ο σούπερ σταρ των Λέικερς, έμεινε εκτός playoffs τη φετινή σεζόν στον μαγικό κόσμο του NBA και έτσι είχε άπλετο χρόνο να παρακολουθήσει τη μάχη για τον τίτλο στην Premier League.

Αυτό που του έκανε εντύπωση, ήταν το τρομερό βίντεο με την κορούλα του Σαλάχ που σκόραρε μόνη της μπροστά στο Kop και ο κόσμος την έκανε να αισθανθεί μοναδικά ζητωκραυγάζοντας...

«Οι καλύτεροι οπαδοί στον κόσμο! Απολαυστικό!» έγραψε ο ΛεΜπρόν στο twitter.

Adorable!! . The best fútbol fans in the WORLD‼️‼️ #YWNWA https://t.co/cvcdmrZrQs

— LeBron James (@KingJames) May 12, 2019