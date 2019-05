Ο Άρνολντ συνέχισε να βγάζει ασίστ... στους κολλητούς του! (pic)

Ο 20χρονος φουλ μπακ που έκανε... παπάδες τη φετινή αγωνιστική περίοδο, έφτασε στις 22 ασίστ με τις δύο που μοίρασε για τον Σαντιό Μανέ στα γκολ των «κόκκινων» απέναντι στους «λύκους», από... συνήθειο συνέχισε τη δουλειά του και μετά τη λήξη του αγώνα.

Στον εορτασμό για την ολοκλήρωση της χρονιάς κι αφού το «Άνφιλντ», βρέθηκε με τους κολλητούς του στον αγωνιστικό χώρο και... άρχισε να βγάζει σέντρες για να τους δώσει την ευκαιρία να ζήσουν τη στιγμή ενός γκολ στο «ναό» της ομάδας!

Trent Alexander-Arnold is still playing out on the pitch, currently putting crosses in for his mates at the Anfield Rd end. #LFC #LFCWOL pic.twitter.com/CbeCn5jxjO

— Ben Smith (@BSmith) May 12, 2019