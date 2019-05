Η μικρούλα κόρη του Σαλάχ έκλεψε τις εντυπώσεις στο «Άνφιλντ» (vid)

Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ, μαζί με τον Σαντιό Μανέ, παρέλαβαν από ένα βραβείο «Χρυσό Παπούτσι» για τα 22 τέρματα που πέτυχαν ο καθένας στο φετινό πρωτάθλημα της Premier League και αμέσως μετά τη βράβευση, η κορούλα του Σαλάχ έκανε ... το κομμάτι της.

Έχοντας δει τον μπαμπά της να σκοράρει συνεχώς γι' ακόμα μια σεζόν, προσπάθησε να τον μιμηθεί και έστειλε τη μπάλα στην εστία μπροστά από το Kop, με τον κόσμο να πανηγυρίζει!

Δείτε το βίντεο:

