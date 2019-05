Τρολάρει την Σίτι η Σάντερλαντ: «Συγχαρητήρια στη Μάντστερ Σίτι, μας έφτασε στα πρωταθλήματα» (pic)

Με απίθανο τρόπο αποφάσισε να δώσει συγχαρητήρια στη Μάντσεστερ Σίτι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος η Σάντερλαντ!

Οι «μαυρόγατες» που αγωνίζονται στην τρίτη κατηγορία της Αγγλίας... τρόλαραν τους «πολίτες» για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς έφτασαν τα έξι, όσα έχει και η ομάδα της Σάντερλαντ!

«Συγχαρητήρια στην Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έφτασε την Σάντερλαντ στις έξι κατακτήσεις. Η μάχη για το έβδομο ξεκινάει», ήταν το σχόλιο στην επίσημη σελίδα της ομάδας στο twitter.

Congratulations to @ManCity, who have joined #SAFC by becoming six-time champions of England.

The race to seven is on...

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) May 12, 2019