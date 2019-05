Λίβερπουλ – Κλοπ: «Φυσικά και πονάει»!

Η Λίβερπουλ έκανε ρεκόρ συγκομιδής βαθμών και έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Premier League που φτάνει τους 97 πόντους, κάνει μόλις μία ήττα, αλλά τερματίζει δεύτερη. Η Μάντσεστερ Σίτι με τη νίκη της επί της Μπράιτον πήρε τον τίτλο και ο Γιούργκεν Κλοπ έσπευσε να στείλει τα σέβη του, αλλά και να προειδοποιήσει για την επόμενη σεζόν: «Συγχαρητήρια στη Σίτι, εδώ θα είμαστε και του χρόνου».

Ωστόσο, ο Γερμανός τεχνικός δεν θα γινόταν να μην εμφανιστεί απογοητευμένος, που έκανε τόση μεγάλη προσπάθεια και δεν τερμάτισε στην κορυφή: «Φυσικά και πονάει. Φτάσαμε τους 97 πόντους. Είναι μια τρελή επίδοση, στην κορυφαία επίδοση που έχω κάνει ποτέ με μία ομάδα». Τουλάχιστον έχει μπροστά του τα πιο σπουδαία, τον τελικό του Champions League...

"Of course it hurts."

"97 points, come on. It's a crazy number. It's the best season I ever played with a team."

