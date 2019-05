Σάρι: «Καιρός ν' αποδεχθούμε την απόφαση του Αζάρ»! (vid)

Ο τεχνικός της Τσέλσι, μιλώντας στο flash interview, ανέφερε ότι: «Είναι καιρός ν' αποδεχθούμε την απόφαση του Εντέν. Έχει καταφέρει να κάνει εξαιρετικά πράγματα με τη φανέλα της Τσέλσι...».

Όταν ο ρεπόρτερ προσπάθησε να τον πιέσει και να μιλήσει ο Ιταλός πιο ξεκάθαρα, τότε, ο Σάρι του είπε: «Εγώ είμαι απλά ο προπονητής», αποφεύγοντας να αποκαλύψει τι συμβαίνει και αφήνοντας το αινιγματικό μήνυμα να αιωρείται....

Just spoken to Maurizio Sarri, he said ‘Hazard has been a great player for Chelsea, it’s time to accept his decision’.

I asked what that decision is

‘I don’t know, I’m just the Head Coach’

Here’s EH applauding fans and blowing kisses at full time.@5liveSport #Hazard #Chelsea pic.twitter.com/foYmp2g6a3

