Φαν Ντάικ, ο κορυφαίος για τη φετινή Premier League!

Ο Φαν Ντάικ, έχοντας ήδη αναδειχθεί καλύτερος όλων από την Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, κατέκτησε και τη διάκριση από την διοργανώτρια αρχή του κορυφαίου πρωταθλήματος.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες πριν από την έναρξη της τελευταίας αγωνιστικής για τη φετινή σεζόν, με τον Ολλανδό να βγαίνει νικητής σε ακόμα μια προσωπική «κόντρα» με τον Ραχίμ Στέρλινγκ.

Ο Άγγλος στράικερ της Μάντσεστερ Σίτι είχε κατακτήσει το βραβείο του πολυτιμότερου από τους ποδοσφαιρικούς συντάκτες στην Αγγλία, όπως επίσης είχε βραβευθεί και ως ο καλύτερος νεαρός (παρά τα 24 χρόνια του) στην Premier από την PFA...

Ladies and Gentlemen,

Announcing your 2018/19 @EASPORTSFIFA Player of the Season.... @VirgilvDijk! pic.twitter.com/LfjdSo9q0G

— Premier League (@premierleague) May 12, 2019