Σίγουρη Πρωταθλήτρια... στα έσοδα η Λίβερπουλ (pic)

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα και οι τρομερές αμοιβές που λαμβάνουν οι σύλλογοι του κορυφαίου πρωταθλήματος είναι ο λόγος για τον οποίο οι «κόκκινοι», στον υπολογισμό που θα κάνουν μόλις τελειώσει η χρονιά, θ' αντιληφθούν πως στο συγκεκριμένο κομμάτι έχουν την υπεροχή έναντι της Σίτι.

Με λίγα περισσότερα παιχνίδια σε live μετάδοση μέσα στον φετινό «Μαραθώνιο», η Λίβερπουλ θα εξασφαλίσει περίπου 1 εκατομμύριο περισσότερο από τους «πολίτες» στο σύνολο των εσόδων, όπως αποτυπώνεται και στον παρακάτω πίνακα...

Liverpool will earn more Premier League money than Man City this season - whether they win the title or not. That's certain. And this is the predicted winnings per club if all clubs stay in the same position. pic.twitter.com/VUTQd7tfkC

— Nick Harris (@sportingintel) May 11, 2019