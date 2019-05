Λίβερπουλ: «Ό,τι κι αν συμβεί, έχουμε πολλά να θυμόμαστε...» (vid)

Είτε έρθει το πρώτο πρωτάθλημα από το 1990, είτε όχι, ο Κλοπ και οι παίκτες του αξίζουν το χειροκρότημα και την ακόμα μεγαλύτερη και πιο δυνατή αγάπη των οπαδών τους για τις προσπάθειες που κατέβαλαν.

Σήμερα, απέναντι στη Γουλβς, δεν φτάνει μονάχα η νίκη για τον τίτλο, αφού θα πρέπει να στραβοπατήσει η Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στη Μπράιτον.

Με όποιον τρόπο κι αν ολοκληρωθεί η σεζόν, η Λίβερπουλ θέλει οι οπαδοί της να θυμούνται τα καλά. Και είναι πολλά αυτά...

Δείτε το βίντεο:

Whatever happens next. A season to remember.

One more game pic.twitter.com/90MOIIM3fB

— Liverpool FC (@LFC) May 11, 2019