Καζούρα σε Λάμπαρντ με τραγούδι των Oasis από τους οπαδούς της Λιντς (vid)

Ο Λάμπαρντ είχε κατηγορήσει τον τεχνικό της Λιντς, Μαρσέλο Μπιέλσα για κατασκοπεία και οι οπαδοί των «Παγωνιών» δεν το ξέχασαν.

Στη χθεσινή νίκη με 1-0 επί της Ντέρμπι στο πρώτο ματς για τα play off της ανόδου, οι φίλοι της Λιντς αποφάσισαν να κάνουν καζούρα στον Λάμπαρντ τραγουδώντας το "Stop Crying Your Heart Out" των Oasis με παραλλαγμένους στίχους που εμπεριείχαν το "Stop crying Frank Lampard", δηλαδή «σταμάτα να κλαις Φρανκ Λάμπαρντ».