Ανέβηκε κι έγραψε ιστορία η ομάδα των Μπέκαμ, Νέβιλ, Γκιγκς! (vid, pics)

Τα αδέρφια Νέβιλ, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, αλλά και ο Ράιαν Γκιγκς είδαν από κοντά την ιστορική στιγμή της ανόδου. Η ομάδα τους (συμμετέχουν στο μετοχικό σχήμα) επικράτησε 3-0 της Φάιλντ στον τελικό των play offs του National League και για πρώτη φορά θα παίξει σε επαγγελματική κατηγορία. Ηταν η τέταρτη άνοδος την τελευταία πεντατία και πλέον οι φίλοι της ομάδας ξέρουν πως το ταξίδι δεν τελειώνει εδώ! Μπέκαμ, Γκιγκς, Γκάρι και Φιλ Νέβιλ βρέθηκαν στο γήπεδο και γιόρτασαν με την ψυχή τους αυτή την επιτυχία.

The greatest day in the history of Salford City! pic.twitter.com/bYEwDgrMgh

— Salford City FC (@SalfordCityFC) May 11, 2019