Δάκρυσε ο Ποτσετίνο: «Περάσαμε δύσκολα και τώρα παίζουμε τελικό...» (vid)

Ο Αργεντινός προπονητής δεν μπορούσε να μιλήσει και να περιγράψει όσα είχε βιώσει στον αγωνιστικό χώρο και την τεράστια ανατροπή των «σπιρουνιών» που με γκολ του Λούκας Μόουρα στο 95' πέρασαν στον τελικό της Μαδρίτης με το τελικό 3-2.

Μάλιστα, όταν έφτασε στο σημείο να μιλήσει για τις δυσκολίες, την αμφισβήτηση, τα άσχημα αποτελέσματα, τους τραυματισμούς των παικτών, το χαμένο πρωτάθλημα του 2016, το γεγονός πως έμεινε δίχως μεταγραφές από το περασμένο καλοκαίρι και παρ' όλα αυτά κατάφερε κάτι τρομερό, «έσπασε».

«Ευχαριστώ το ποδόσφαιρο, ευχαριστώ τους παίκτες μου, είναι ήρωες... Έδειξαν “καρύδια”. Τους ευχαριστώ όλους. Δίχως το ποδόσφαιρο δεν γίνεται να ζήσεις. Ευχαριστώ τον κόσμο που μας πίστεψε. Είναι δύσκολο να περιγράψουμε όσα ζούμε...

Όταν δουλεύεις και όταν αισθάνεσαι την αγάπη, δεν είναι άγχος και στρες. Είναι πάθος. Όλα ήταν εκπληκτικά. Συμμετέχουμε σε αυτή τη μαγική διοργάνωση και είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτό το επίπεδο. Είμαι ευγνώμων που είμαι προπονητής, είμαι στο ποδόσφαιρο και ζω όλα αυτά.

Το άξιζαν όλα τα παιδιά κι ας έγινε ... σούπερ ήρωας ο Λούκας Μόουρα. Όλοι σε αυτό τον σύλλογο έχουμε περάσει δύσκολες στιγμές σε αυτά τα πέντε χρόνια. Έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στον τελικό και είναι εκπληκτικό. Θέλω να αναφέρω και την οικογένειά μου και τους οπαδούς που μας στηρίζουν. Τώρα πρέπει να προετοιμαστούμε για το ματς της Κυριακής και μετά για τον τελικό της Κυριακής» ήταν τα λόγια του.

Δείτε το βίντεο:

"Thank you football. Thank you my players, they are heroes."

"Without football it is impossible to live."

No, thank you

Mauricio Pochettino cries during his post-match interview with @DesKellyBTS.

This means everything to him... pic.twitter.com/ArpQwwnwDH

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 8, 2019