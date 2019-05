Γουέστ Μπρομ: «Είχαμε να δούμε τέτοιο Άνφιλντ... από το 2015»! (pic)

Τον Δεκέμβρη εκείνου του έτους, στους πρώτους μήνες, τότε, της θητείας του Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ, οι γηπεδούχοι είχαν πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας με το τελικό 2-2, χάρη σε γκολ του Οριγκί στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ο κόουτς των «κόκκινων» είχε αντιληφθεί την απογοήτευση που είχε προκληθεί στις εξέδρες από την προσωρινή ανατροπή των «baggies» στο σκορ και ήθελε να αναθερμάνει τη σχέση των παικτών με τους οπαδούς.

Έτσι, αποφάσισε να βρεθούν όλοι μπροστά στο Kop και να κάνουν το γνωστό «Όλε».

Ο «Kloppo» είχε δεχθεί τρομερή κριτική και σχόλια για εκείνη την απόφασή του, αφού άπαντες απόρησαν για τους... πανηγυρισμούς με μια ισοπαλία που εξασφαλίστηκε στο φινάλε απέναντι σε μια ομάδα όπως η Γουέστ Μπρομ.

Η τελευταία, στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter, μετά και το έπος που έγραψε η Λίβερπουλ εν έτει 2019 στα ημιτελικά του Champions League κι όσα συγκινητικά σημειώθηκαν στο «Άνφιλντ», έγραψε:

«Από το 2015 είχαμε να δούμε τέτοιες στιγμές στο Άνφιλντ. Πέρα από την πλάκα όμως, τι απίστευτη επιστροφή. Ήταν μια σπουδαία βραδιά για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Συγχαρητήρια Λίβερπουλ».

Η απάντηση από το κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ ήταν άμεση και ανέφερε: «Η προπόνηση πάντα σε κάνει καλύτερο...».

We haven't seen Anfield scenes like that since this day back in 2015.

In all seriousness though, @LFC, what an incredible comeback! A special night for English football. Congratulations!#WBA pic.twitter.com/LNZcpYRWry

— West Bromwich Albion (@WBA) May 8, 2019