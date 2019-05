Στέρλινγκ και Γουόκερ σε ρεσιτάλ... καζούρας στα social media (vids)

Οι δυο ποδοσφαιριστές των «πολιτών» είναι από τα μεγαλύτερα πειραχτήρια στο εσωτερικό της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο διεθνής μπακ ανέκαθεν επέλεγε να κάνει καζούρα με την παραμικρή αφορμή και ο στράικερ της ομάδας το κάνει στο γενικότερο πλαίσιο του θαρραλέου χαρακτήρα που επιδεικνύει από τη φετινή σεζόν...

Ο Στέρλινγκ «χτύπησε» πρώτος με το σουτ του Γουόκερ που έφυγε... στο πάνω διάζωμα του Etihad από το πρώτο ημίχρονο του ματς με τη Λέστερ, για ν' απαντήσει ο φουλ μπακ με μια κεφαλιά που πήρε ανενόχλητος ο συμπαίκτης του και αντί να σκοράρει, την... απομάκρυνε.

«Όπως και να 'χει, το δικό σου είναι καλύτερο. Ο μύθος θέλει τη μπάλα να μην έχει βρεθεί ακόμα...» έγραψε ο 24χρονος επιθετικός.

Oh mannn this is terrible https://t.co/F9Cd9EQatl

yours better tho legend says we still looking for that ball #nowheretobefound https://t.co/6MYPAhWGUB

— Raheem Sterling (@sterling7) May 7, 2019