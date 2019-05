Οπαδός Λίβερπουλ σε ραδιοφωνική εκπομπή: «Δώστε μας τίτλο για τη 2η θέση»! (vid)

Τα έχουν δει όλα και φέτος οι φίλοι των «κόκκινων»...

Ουσιαστικά χάνουν τον φετινό τίτλο για τον οποίο η ομάδα του Κλοπ έδωσε ψυχή και σώμα, φτάνοντας να δει τον Βινσέν Κομπανί να σκοράρει με «κεραυνό» στο ματς με τη Λέστερ, δοκιμάζοντας το πρώτο του σουτ εκτός περιοχής από το 2013!

Λογικό είναι να έχουν... φτάσει στο αμήν οι οπαδοί της Λίβερπουλ, όπως ο συγκεκριμένος που πήρε τηλέφωνο σε ραδιοφωνική εκπομπή με γραμμές στο TalkSport κι άρχισε να λέει:

«Δώστε μας έναν τίτλο ακόμα και για τη 2η θέση. Δεν χρειάζεται να έχει ονομασία το τρόπαιο. Να μας το δώσουν επειδή απλά είμαστε η Λίβερπουλ! Ακόμα και ο Φέργκιουσον τόσους βαθμούς με τη Γιουνάιτεντ δεν μάζεψε ποτέ».

Δείτε το βίντεο και τα γέλια του Άντι Γκόλντστεϊν:

“I’m a Liverpool fan, we should get a trophy even for finishing second!”

“It doesn’t need to have a name, they should just give it to Liverpool.”

“Ferguson never got that many points.”#LFC fan tells @AndyGoldstein05 the club should get a trophy for second. pic.twitter.com/3Jmk17gmAv

— talkSPORT (@talkSPORT) May 6, 2019