Κομπανί: Ψυχή πρωταθλητή, κοντράροντας τη μοίρα! (pics & vids)

Έχει τη μπάλα στο δεξί. Έχει χώρο. Του έρχεται η σκέψη να σουτάρει. Δειλιάζει γιατί βλέπει ότι μπορεί να κερδίσει λίγα εκατοστά περισσότερα στον αγωνιστικό χώρο. Παίρνει λίγη παραπάνω φόρα. Τώρα δεν... υπάρχει γυρισμός. Ο Αγουέρο και ο Στέρλινγκ του φωνάζουν να μη σουτάρει για να μη σπαταλήσει την ευκαιρία. Μάτια όμως. Ο στόχος είχε... κλειδώσει. Ο Βινσέν Κομπανί κάνει το τέλειο σουτ με το δεξί. Στο «παραθυράκι» του Σμάιχελ. Όσο κι αν τέντωσε το κορμί του ο Δανός τερματοφύλακας, δεν θα μπορούσε να φτάσει στη μπάλα. Σπριντ στο κόρνερ εν μέσω... παροξυσμού. Τρομερές στιγμές στο «Etihad». Τέρμα το άγχος. Ξέσπασμα. Ο κόσμος να παραληρεί. Ο Γκουαρδιόλα να σηκώνει τις γροθιές του ανακουφισμένος. Τα δύσκολα είχαν περάσει. Ο χρόνος που κυλούσε με απίστευτη ταχύτητα στο 0-0, πλέον δεν αποτελούσε εχθρό της Σίτι για τον τίτλο. Ο Κομπανί, είχε «μιλήσει».

Σφύριγμα της λήξης. Τελικό σκορ 1-0 για τους «πολίτες» κόντρα στη Λέστερ του Μπρένταν Ρότζερς. Το γήπεδο πανηγυρίζει σαν να κατακτήθηκε ήδη η Premier League. Κάπως έτσι είναι άλλωστε. Την Κυριακή, η Σίτι αντιμετωπίζει την αδιάφορη Μπράιτον και έχει τα πάντα στο χέρι της. Με θετικό αποτέλεσμα, δεν ασχολείται με κανέναν και με τίποτα. Όλα είναι στρωμένα στο δρόμο της προς την κατάκτηση του δεύτερου διαδοχικού πρωταθλήματος.

Ο Κομπανί παραμένει ψύχραιμος. Πανηγυρίζει σιωπηλά και με σεβασμό προς τους αντιπάλους του. Θα χαιρετήσει άπαντες στον αγωνιστικό χώρο, τη στιγμή που η κάμερα τον ακολουθεί συνεχώς. Θα χαμογελάσει, θα προσπαθήσει να κρύψει τη συγκίνησή του, θα κοιτάζει αλλού για να μην ξεφύγει κάποιο δάκρυ. Θα βρει τα παιδιά του στον αγωνιστικό χώρο. Τα τέσσερα πιτσιρίκια. Τους κάνει μια μεγάλη αγκαλιά και αφιερώνει σ' εκείνα στιγμές, την ίδια ώρα που οι υπόλοιποι συμπαίκτες του πανηγυρίζουν μεταξύ τους αλλά και με τον κόσμο που παραμένει στις εξέδρες του Etihad. Ήταν, άλλωστε, το τελευταίο φετινό παιχνίδι της Σίτι μπροστά στο κοινό της.

Η κάμερα παραμένει πάνω στον Κομπανί. Θα πάρει την λίγο μεγαλύτερη κορούλα του μαζί και θα κάνει κι εκείνος το lap of honour για να χειροκροτήσει τον κόσμο. Κάπου εκεί θα «σπάσει». Δεν κοιτάζει πλέον την κάμερα. Δεν της επιτρέπει να καταγράψει το πρόσωπό του. Θα γυρίσει προς το μέρος της μικρούλας, η οποία κάνει μορφασμό σαν να του λέει «δακρύζεις εσύ; εσύ που είσαι τόσο σκληρός;». Ίσως μάθει μεγαλώνοντας πόσα συναισθήματα μπορεί να προκαλέσει το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός σε έναν άνδρα. Ειδικά όταν αυτός ο άνδρας αποφασίζει να συνδέσει άρρηκτα την ποδοσφαιρική του καριέρα με ένα κλαμπ. Και να βιώσει μεγάλες αποτυχίες από τις οποίες θα βγει πιο δυνατός κι εκείνος και η ομάδα του. Και θα φτάσει στην εξιλέωση. Με μεγάλες επιτυχίες. Με τίτλους. Με φινάλε σε 44 στείρα χρόνια. Σε άλλες εποχές για τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Βινσέν Κομπανί έκανε για πρώτη φορά από το 2013, σουτ εκτός περιοχής. Ήταν η 27η προσπάθειά του από απόσταση, για να πετύχει γκολ. «Τα τελευταία 15 χρόνια μιλούσα συνεχώς για ένα τέτοιο γκολ. Έλεγα σε γνωστούς μου ότι ονειρευόμουν να σκοράρω με τέτοιο τρόπο. Δεν υπήρχε περίπτωση να καθίσω ν' ακούσω τους νεότερους παίκτες που μου φώναζαν όλοι εκείνη τη στιγμή να μη σουτάρω. Δεν έφτασα μέχρι εδώ για να μου λένε νεαροί πότε να σουτάρω και πότε όχι» ανέφερε μετά το φινάλε της αναμέτρησης κι αφού είχε ηρεμήσει από την συγκινησιακή φόρτιση των στιγμών που βίωνε και φρόντιζε να κρατήσει μέσα του, με το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα κόντρα στη Λέστερ.

Όπως τότε, το 2012, που με τη δική του κεφαλιά στο ντέρμπι του Μάντσεστερ στο «Etihad», όπου επέτρεψε στους «πολίτες» να συνεχίσουν με ακέραιες πιθανότητες μέχρι το τέλος και να σημειωθεί το πιο δραματικό φινάλε στην ιστορία της Premier League. Γιατί πριν το έπος που γράφτηκε στις καθυστερήσεις της τελευταίας αναμέτρησης με την ΚΠΡ και την κραυγή «Αγουέροοοοοοο...» για εκείνο το 3-2, ο αρχηγός της Σίτι είχε κάνει τη δική του δουλειά. Είχε χαρίσει ανάσα στην ομάδα κι ας ξεχάστηκε μετά. Κι ας στάθηκαν όλοι στην τελευταία αγωνιστική. Λίγο νωρίτερα, ήταν εκείνος που είχε πάρει τους «πολίτες» από το χέρι.

Τα τελευταία χρόνια, η καριέρα του πήρε κατηφορική τροχιά. Ο οργανισμός του, δεν του επέτρεπε να προσφέρει όσο και όσα θα ήθελε. Συνεχείς τραυματισμοί και απώλεια θέσης στα βασικά πλάνα του προπονητή. Ό,τι χειρότερο για έναν ποδοσφαιριστή που πραγματικά θέλει να πρωταγωνιστήσει, ξέρει ότι μπορεί ν' αποδώσει, αλλά το σώμα του και η μοίρα του αποφασίζουν να του δείξουν ένα μεγάλο «stop».

«Άσχετα αν κατακτήσει ή όχι τίτλους από τώρα μέχρι και την ολοκλήρωση της σεζόν, ο Κομπανί είναι ήδη κομμάτι αυτού του κλαμπ. Ένας από τους σπουδαιότερους που έχει φορέσει τη φανέλα της ομάδας. Κλείνει, άλλωστε, μια δεκαετία στον σύλλογο...» ανέφερε ο Πεπ Γκουαρδιόλα όταν κλήθηκε να μιλήσει για το μέλλον του Βέλγου στόπερ, όμως ήταν φυσικό να μην μπορέσει να πει κάτι για την επόμενη σεζόν και για το ενδεχόμενο να γίνει η έκπληξη με την παραμονή του παίκτη στους «πολίτες».

Το σίγουρο, είναι ότι η Σίτι του έχει ανακοινώσει και προγραμματίσει ήδη το φιλικό παιχνίδι προς τιμήν του. Θέλει να του δείξει την τεράστια ευγνωμοσύνη προς το πρόσωπό του. Για όλα όσα έχει χαρίσει ο Κομπανί στα χρόνια της... μετάλλαξης και της ανύψωσης των «γαλάζιων» του Μάντσεστερ στο αγγλικό αλλά και γενικότερα το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Μιλώντας πριν από καιρό γι' αυτό το παιχνίδι που θα λάβει χώρα τον προσεχή Σεπτέμβρη, ο 33χρονος αμυντικός είχε αναφέρει μεταξύ σοβαρού και αστείου πως «και να μην ανήκω στη Σίτι ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής εκείνη τη μέρα, θα... πληρώσω εισιτήριο για να έρθω να παίξω στο φιλικό μου».

Το ενδεχόμενο να ολοκληρώσει τη 10ετή θητεία του στη Μάντσεστερ Σίτι ως νταμπλούχος (απομένει και ο τελικός του Κυπέλλου με τη Γουότφορντ, στις 18 Μαΐου), θα είναι το ιδανικό σενάριο για εκείνον. Γιατί το αξίζει. Γιατί είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που η μοίρα έχει «χτυπήσει» αλύπητα και έχει προσπαθήσει να λυγίσει τον στόχο της. Και το κατάφερε σε αρκετά μεγάλο βαθμό όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όμως, κάποια ανώτερη δύναμη ήθελε τον Βινσέν Κομπανί να κάνει το πιο σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του back-to-back πρωταθλήματος.

Και αυτό το βήμα, δεν έγινε μονάχα λόγω τύχης ή απόφασης της στιγμής. «Δεν ήταν μονάχα το γκολ που πέτυχε. Δεν είναι απλά το σουτ που έκανε. Είναι το γεγονός πως από τη στιγμή που άρχισε να προχωράει με τη μπάλα, είχε αποφασίσει πως θα σκοράρει. Σκεφτόταν το γκολ, το έδειξε. Το είχε νιώσει» είπε ο Πεπ, που σέβεται και τιμά τα χρόνια του Βέλγου στον σύλλογο και ξέρει πραγματικά το ρόλο του στη σύγχρονη εποχή των «πολιτών»...